Телефонных мошенников можно распознать по попыткам вызвать панику, обещаниям неожиданной выгоды и требованиям немедленно выполнить указания. О характерных приёмах аферистов NEWS.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко.

По словам специалиста, преступники редко импровизируют: обычно они действуют по заранее подготовленным сценариям, рассчитанным на эмоциональную реакцию собеседника. Главная задача — не дать человеку спокойно оценить происходящее и проверить услышанное.

«Людей постоянно подгоняют, не давая времени подумать или посоветоваться с близкими», — отметил Щербаченко.

Особенно насторожить должны разговоры о «безопасном счёте», якобы взломанном аккаунте или внезапно положенной компенсации. Такие формулировки используются, чтобы напугать потенциальную жертву либо заинтересовать её возможностью получить деньги.

Ещё одна распространённая уловка — предложение перейти по сомнительной ссылке для проведения «защищённой сделки». Подобные сообщения могут маскироваться под уведомления банков и других организаций.

Эксперт советует не продолжать подозрительную беседу. Если звонящий представляется сотрудником учреждения, лучше самостоятельно связаться с ним по номеру с официального сайта. Телефон банка также можно найти на обратной стороне карты.