Играют в поддавки: Почему аферисты продолжают успешно обманывать россиян
Экономист Щербаченко: Мошенники применяют обкатанные скрипты для обмана людей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artem Oleshko
Телефонных мошенников можно распознать по попыткам вызвать панику, обещаниям неожиданной выгоды и требованиям немедленно выполнить указания. О характерных приёмах аферистов NEWS.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко.
По словам специалиста, преступники редко импровизируют: обычно они действуют по заранее подготовленным сценариям, рассчитанным на эмоциональную реакцию собеседника. Главная задача — не дать человеку спокойно оценить происходящее и проверить услышанное.
«Людей постоянно подгоняют, не давая времени подумать или посоветоваться с близкими», — отметил Щербаченко.
Особенно насторожить должны разговоры о «безопасном счёте», якобы взломанном аккаунте или внезапно положенной компенсации. Такие формулировки используются, чтобы напугать потенциальную жертву либо заинтересовать её возможностью получить деньги.
Ещё одна распространённая уловка — предложение перейти по сомнительной ссылке для проведения «защищённой сделки». Подобные сообщения могут маскироваться под уведомления банков и других организаций.
Эксперт советует не продолжать подозрительную беседу. Если звонящий представляется сотрудником учреждения, лучше самостоятельно связаться с ним по номеру с официального сайта. Телефон банка также можно найти на обратной стороне карты.
Ранее Life.ru сообщал, что требования назвать код из СМС или перевести средства на «безопасный счёт» должны стать поводом немедленно прервать звонок. Правоохранители также призвали не устанавливать неизвестные приложения по указанию посторонних и не соглашаться скрывать разговор от близких.