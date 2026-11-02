Пряничный домик по смешной цене: Как мошенники наживаются на аренде под Новый год
Депутат Чаплин: Мошенники размещают фейковые объявления о сдаче домов в аренду
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Перед новогодними праздниками арендаторы загородных домов рискуют остаться без жилья и денег: злоумышленники публикуют фиктивные объявления, собирают авансы и исчезают. Как защититься от обмана, RG.ru объяснил первый зампред думского комитета по вопросам собственности Никита Чаплин.
По словам депутата, главная опасность — перевод средств человеку, который не имеет отношения к выбранному коттеджу. Поэтому перед бронированием стоит запросить выписку из ЕГРН, полученную не более 30 дней назад. Уточнить сведения о недвижимости можно через Росреестр или «Госуслуги».
Одних электронных копий недостаточно: необходимо увидеть паспорт арендодателя и оригиналы правоустанавливающих документов. Если сделку проводит посредник, потребуется нотариальная доверенность. При наличии нескольких владельцев нужно согласие каждого.
Осматривать дачу лучше лично, а не по фотографиям или видеосвязи: современные технологии позволяют подделывать изображения. Дополнительно можно расспросить соседей или председателя СНТ о настоящих хозяевах.
Насторожить должны цена на 15–20% ниже рыночной, скудное описание, отказ от встречи и требования немедленно оплатить бронь. Ещё один тревожный сигнал — попытка перевести переписку в сторонний мессенджер и отправить подозрительную платёжную ссылку либо QR-код.
«Платите только по реквизитам, указанным в договоре, и только на счёт собственника», — подчеркнул Чаплин.
Передавать аванс без письменного соглашения рискованно: при обмане вернуть средства бывает непросто.
Ранее Life.ru предупреждал о мошенниках, использующих чужие фотографии коттеджей и требующих срочную предоплату за новогоднюю аренду. Эксперты советуют бронировать загородные дома за два–четыре месяца до поездки.