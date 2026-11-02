Перед новогодними праздниками арендаторы загородных домов рискуют остаться без жилья и денег: злоумышленники публикуют фиктивные объявления, собирают авансы и исчезают. Как защититься от обмана, RG.ru объяснил первый зампред думского комитета по вопросам собственности Никита Чаплин.

По словам депутата, главная опасность — перевод средств человеку, который не имеет отношения к выбранному коттеджу. Поэтому перед бронированием стоит запросить выписку из ЕГРН, полученную не более 30 дней назад. Уточнить сведения о недвижимости можно через Росреестр или «Госуслуги».

Одних электронных копий недостаточно: необходимо увидеть паспорт арендодателя и оригиналы правоустанавливающих документов. Если сделку проводит посредник, потребуется нотариальная доверенность. При наличии нескольких владельцев нужно согласие каждого.

Осматривать дачу лучше лично, а не по фотографиям или видеосвязи: современные технологии позволяют подделывать изображения. Дополнительно можно расспросить соседей или председателя СНТ о настоящих хозяевах.

Насторожить должны цена на 15–20% ниже рыночной, скудное описание, отказ от встречи и требования немедленно оплатить бронь. Ещё один тревожный сигнал — попытка перевести переписку в сторонний мессенджер и отправить подозрительную платёжную ссылку либо QR-код.

«Платите только по реквизитам, указанным в договоре, и только на счёт собственника», — подчеркнул Чаплин.

Передавать аванс без письменного соглашения рискованно: при обмане вернуть средства бывает непросто.