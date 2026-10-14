С каждым днём дороже: риелтор призвала бронировать коттеджи на Новый год уже в октябре

Россиянам, мечтающим встретить Новый год в уютном доме посреди заснеженного леса, стоит заняться поисками уже сейчас. До праздников остаётся около двух с половиной месяцев, однако наиболее привлекательные коттеджи с банями, каминами и купелями могут забронировать задолго до конца декабря. Почему промедление способно обернуться серьёзной переплатой, Life.ru объяснила риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

По словам специалиста, оптимальное время для бронирования загородного жилья — за два–четыре месяца до поездки. Причём наиболее интересные варианты могут разбирать ещё раньше. Особенно это касается домов с хорошей транспортной доступностью, несколькими спальнями, оборудованной кухней и дополнительными удобствами для зимнего отдыха.

Главная проблема позднего поиска — не только возможное повышение стоимости, но и сокращение выбора. Ближе к праздникам подходящие по расположению и вместимости дома нередко оказываются заняты, поэтому арендаторам приходится соглашаться на менее удобные предложения или пересматривать бюджет.

Перескокова допускает, что в наиболее востребованных районах Подмосковья и Ленинградской области аренда коттеджей на пиковые новогодние даты может оказаться на 30–70% дороже обычных зимних выходных. В популярных туристических локациях разница способна составить 20–50%. Однако эксперт подчёркивает, что это предварительные рыночные ориентиры, а не подтверждённая статистика роста цен на январь 2027 года.

Я бы рекомендовала бронировать коттедж за 2–4 месяца до праздников, а наиболее привлекательные объекты ещё раньше. На середину октября 2026 года до новогодних каникул остаётся около двух с половиной месяцев, поэтому откладывать поиск уже невыгодно. Наталья Перескокова эксперт по недвижимости

При этом стоимость отдыха может существенно различаться даже в пределах одних каникул. Например, аренда на 1–3 января нередко оценивается иначе, чем на 8–10 января. Кроме того, собственники могут устанавливать минимальный срок проживания, отдельно брать плату за уборку, использование бани или размещение дополнительных гостей.

Особую осторожность специалист советует проявлять при поиске слишком дешёвых предложений. Мошенники могут размещать фотографии чужих домов и требовать срочно перевести предоплату, уверяя, что на коттедж уже выстроилась очередь желающих. Поэтому перед бронированием необходимо проверить адрес недвижимости, личность собственника или полномочия арендодателя и убедиться, что фотографии соответствуют реальному объекту.

Один из способов снизить риск — попросить владельца провести видеоэкскурсию в прямом эфире, показав фасад, комнаты, санузлы и участок. Не менее важно заключить письменный договор с точными датами проживания, полной стоимостью аренды, размером залога и условиями отмены бронирования. Деньги безопаснее переводить через предусмотренные площадкой способы оплаты, не переходя по сомнительным ссылкам.

По мнению Перескоковой, искать коттедж в октябре выгоднее прежде всего из-за возможности спокойно сравнить предложения и условия, не принимая поспешных решений. При этом раннее бронирование само по себе не гарантирует минимальную цену: многое зависит от региона, конкретного дома и праздничных тарифов.