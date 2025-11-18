Шансы будут даже 31-го: Life.ru узнал, сколько стоит снять коттедж с баней, бассейном и камином на Новый год

Аренда загородного дома на новогодние праздники 2026 года стала настоящим испытанием для бюджета москвичей, но шанс найти жильё ещё остаётся. Риэлтор Наталья Перескокова объяснила в беседе с Life.ru, как формируется стоимость и на что нужно обратить внимание при поиске коттеджа.

По словам эксперта, цены на загородную недвижимость в новогодние каникулы традиционно растут, иногда на 50-150%.

Шанс снять загородный дом для празднования Нового года всегда есть, даже 31 декабря. Некоторые владельцы домов в этот период зарабатывают большую часть годового дохода, так как Новый год – самый дорогой сезон. Естественно, они хотят подзаработать. Наталья Перескокова Риэлтор, эксперт по недвижимости

Риэлтор уточнила, что на цену влияет не только локация, но и транспортная доступность, тип дома и наличие удобств: бани, бассейна, парковки и мангальной зоны.

«Сейчас люди предпочитают арендовать современные коттеджи в коттеджных посёлках с развитой инфраструктурой, где есть управляющая компания, организующая праздники, гуляния, активные мероприятия, детские площадки. Такие коттеджи пользуются наибольшим спросом», – отметила эксперт.

Собеседница Life.ru раскрыла диапазон цен: экономичный вариант – дома площадью 100-150 «квадратов» с бассейном стоят примерно от 70 до 80 тысяч рублей в сутки, комфортные современные дома – 120-150 тысяч рублей в сутки, а цена на жильё премиум-класса может достигать 500 тысяч рублей за день.

«Пакет на новогодние праздники с 28 декабря по 3 января может стоить от полумиллиона до полутора миллионов рублей. Самые дефицитные даты – с 31 декабря по 2 января, и в этот период цены могут достигать 100-200 тысяч рублей в сутки, а премиум – от 500 тысяч до миллиона рублей», – добавила Перескокова.

Риэлтор также отметила, что сейчас можно рассмотреть загородные дома в ближайших областях, где стоимость аренды значительно ниже, чем в Москве и Подмосковье.

«Например, за все новогодние каникулы – с 28 декабря по 10 января – можно снять прекрасный дом за 250-300 тысяч рублей», – пояснила эксперт.

