Зимний сезон в парках Подмосковья стартует 1 декабря

Зимний сезон в парках Московской области официально стартует 1 декабря. К первому дню зимы откроются катки и точки проката инвентаря, общественные пространства будут празднично оформлены. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв. По его словам, в этом году парки региона стали ещё более привлекательными для посетителей благодаря развитой программе мероприятий.

Глава Подмосковья подчеркнул, что активное участие предпринимателей в создании инфраструктуры и мероприятий способствует росту популярности парковых зон. Подготовка к зимнему сезону уже ведётся: в этом году жителей ожидают ледовые шоу, хоккейные матчи и другие праздничные события.

«У нас большие новогодние каникулы. Всегда приятно, когда о тебе позаботились, сделали твои выходные запоминающимися и приятными», — цитирует Воробьёва 360.ru.

Ранее Андрей Воробьёв рассказал, что в Московской области продолжают благоустраивать общественные пространства: в 2025 году в работу включены 76 объектов. Три четверти уже открыты, остальные начнут принимать посетителей к середине декабря. До конца года обновят 16 скверов, 15 парков, 15 пешеходных зон и площадей, 11 набережных, 10 лесопарков, пять зон отдыха в парках.