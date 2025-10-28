Губернатор Воробьёв: В 2026 году в Подмосковье благоустроят 77 общественных зон

В Московской области продолжают благоустраивать общественные пространства: в 2025 году в работу включены 76 объектов. Три четверти уже открыты, остальные начнут принимать посетителей к середине декабря. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв.

До конца года обновят 16 скверов, 15 парков, 15 пешеходных зон и площадей, 11 набережных, 10 лесопарков, пять зон отдыха в парках и четыре стелы «Населённый пункт воинской доблести». Особый акцент — на комфорт и безопасность для жителей всех возрастов.

С начала года открыто 58 объектов: парк имени Талалихина в Подольске, городской парк в Ивантеевке, Наташинский парк в Люберцах, парк у усадьбы Чернышевых в Лыткарине, «Защитников Москвы» в Лобне, пространство «Сказка» в Протвине. В них проложены пешеходные дорожки, обустроены зоны отдыха, детские и спортивные площадки, выполнено озеленение, установлены фонари и камеры.

Каждая территория получила свои «фишки»: у Талалихина — пляж, пирсы и велодорожки; у усадьбы Чернышевых — беседки и амфитеатр. Также открыты центральная площадь в Хотькове, площади Карла Маркса в Талдоме и Богородском, сквер Громцева в Дзержинском, сквер имени Пушкина в Подольске, Каштановая аллея в Коломне и центральная зона Электростали у ЛДС «Кристалл», передаёт 360.ru.

