Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 07:20

Губернатор Воробьёв: В Люберцах откроют современный медкомплекс в 2026 году

Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

В посёлке Октябрьском в Люберцах строят современный медкомплекс для взрослых и детей — он начнёт работу в начале 2026 года. Стройка началась прошлой зимой, а завершится в конце ноября. Об этом в беседе с 360.ru рассказал губернатор Московской области Андрей Воробь­ёв.

Новая поликлиника рассчитана на примерно 350 взрослых и 150 детей в смену. Действующее учреждение морально устарело и не подлежало ремонту.

«Наша задача — чтобы здесь были все необходимые врачи: и общей практики, и узкие специалисты и в январе поликлиника заработала в полную силу. Она современная, в ней будет и МРТ, и КТ, и УЗИ, и маммограф — всё необходимое для прохождения диспансеризации и глубокого обследования», — сказал глава региона.

Работников туда уже начали набирать, однако свободные вакансии ещё имеются, добавил Воробьёв.

Миронов предложил создать сеть хостелов для пациентов федеральных клиник
Миронов предложил создать сеть хостелов для пациентов федеральных клиник

А ранее Андрей Воробьёв заявил о важности развития детской медицины в Подмосковье. По словам губернатора, итогом усиленного развития здравоохранения региона стало значительное снижение показателей младенческой смертности.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Андрей Воробьев
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar