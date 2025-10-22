Губернатор Воробьёв: В Люберцах откроют современный медкомплекс в 2026 году

В посёлке Октябрьском в Люберцах строят современный медкомплекс для взрослых и детей — он начнёт работу в начале 2026 года. Стройка началась прошлой зимой, а завершится в конце ноября. Об этом в беседе с 360.ru рассказал губернатор Московской области Андрей Воробь­ёв.

Новая поликлиника рассчитана на примерно 350 взрослых и 150 детей в смену. Действующее учреждение морально устарело и не подлежало ремонту.

«Наша задача — чтобы здесь были все необходимые врачи: и общей практики, и узкие специалисты и в январе поликлиника заработала в полную силу. Она современная, в ней будет и МРТ, и КТ, и УЗИ, и маммограф — всё необходимое для прохождения диспансеризации и глубокого обследования», — сказал глава региона.

Работников туда уже начали набирать, однако свободные вакансии ещё имеются, добавил Воробьёв.

А ранее Андрей Воробьёв заявил о важности развития детской медицины в Подмосковье. По словам губернатора, итогом усиленного развития здравоохранения региона стало значительное снижение показателей младенческой смертности.