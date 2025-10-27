Губернатор Воробьёв: 1,6 млн жителей Подмосковья перешли на электронное голосование

В Подмосковье планируют перевести половину жилищного фонда на электронное голосование, чтобы повысить прозрачность процедуры. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы министерства региона по содержанию территорий Игорь Даниленко. При этом цифровизация уже охватила 1,6 миллиона собственников квартир.

Губернатор Андрей Воробьёв отметил, что цифровизация позволит вовлечь каждого жителя многоквартирного дома в управление своим имуществом.

«Закон позволил нам начать работу по переводу собственников на электронное голосование. Всё, что раньше было на бумаге, медленно, но очень заметно переходит в цифру. Это предполагает вовлечённость каждого жителя многоквартирного дома в управление тем, что принадлежит ему», — приводит слова губернатора 360.ru.

За девять месяцев текущего года на электронное голосование перешли более четырёх тысяч домов, а еще 11,6 тысячи приняли решение о переходе на цифровой формат. Наиболее активно новшество внедряется в Лосино-Петровском, Долгопрудном, Одинцове, Мытищах и Котельниках.

Воробьёв напомнил, что переход на электронное голосование позволит жителям участвовать в принятии важных решений, касающихся содержания домов, и каждое начинание будет согласовано, будь то установка шлагбаума, замена двери или ремонт. Он также подчеркнул важность партнёрства между управляющими компаниями и жителями.

Электронное голосование доступно через ГИС ЖКХ, мобильное приложение «Госуслуги.Дом», МФЦ или через администратора собрания, который внесёт данные в систему.

Ранее Андрей Воробьёв сообщал, что в 2025 году Подмосковье закупит 217 единиц снегоуборочной техники для качественной очистки улиц, особенно магистралей и подъездов к социальным объектам. Губернатор подчеркнул важность подготовки к зиме и координации работы служб для эффективной уборки с информированием жителей.