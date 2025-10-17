Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

17 октября, 15:38

В Подмосковье с начала года открыли около 4 тысяч новых кружков и секций для детей

Андрей Воробьёв. Обложка © Telegram / ВОРОБЬЁВ LIVE

В Московской области создана масштабная система дополнительного образования, охватывающая более 1,3 миллиона учащихся через 41 тысячу кружков и секций. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв, подчеркнувший целенаправленную работу по выявлению и развитию детских талантов.

«В Подмосковье большой выбор кружков и секций: творчество, спорт, иностранные языки, моделирование и многое другое. Появляются новые форматы, как например, «Кванториумы», где можно освоить перспективные инженерные направления. Наша задача — делать дополнительное образование доступным, содержательным, привлекать лучших педагогов», — приводит слова губернатора 360.ru.

Губернатор отметил, что с начала года в регионе открылось 3,8 тысячи новых образовательных программ, все они переведены в цифровой формат для удобства выбора и записи. Наибольшей популярностью пользуются социально-гуманитарные направления, которые охватывают около 480 тысяч детей, включая изучение языков, каллиграфию и нейрофитнес. Художественные кружки посещают 339 тысяч учащихся, а спортивные секции — 223 тысячи.

Особое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию — количество соответствующих кружков выросло с 1,3 до 2,2 тысячи. В объединении «Патриот» города Лобни школьники осваивают стрельбу, сборку автомата и основы медицинской помощи, участвуют в поисковых работах, где уже были обнаружены останки более сотни защитников Москвы.

Техническое направление демонстрирует двукратный рост с 2023 года. В балашихинском «Кванториуме» дети осваивают 3D-моделирование и работу в отечественных инженерных программах. Преподаватель Максим Чихирников отмечает, что такие занятия не только развивают технические навыки, но и формируют креативное мышление, что подтверждается успехами воспитанников на международных конкурсах.

Ранее Андрей Воробьёв сообщал, что в этом году Московская область приобретёт 217 единиц специальной техники для уборки снега. Он добавил, что увеличение парка спецтехники поможет сотрудникам дорожных служб качественно и своевременно убирать с улиц снег и наледь.

Юрий Лысенко
