Воробьёв поддержал идею обязать неработающих россиян платить взносы за ОМС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что все трудоспособные граждане России обязаны уплачивать взносы на обязательное медицинское страхование, независимо от того, проходят ли они военную службу. Его слова приводит РИА «Новости».

Губернатор заявил о своей полной поддержке идеи спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Согласно этой инициативе, неработающие россияне, не достигшие пенсионного возраста, должны будут платить взносы на обязательное медицинское страхование.

«Выглядит странно, когда здоровые работоспособные граждане не платят страховые взносы, но имеют право на ОМС. А за них это делают те, кто встает в семь утра, идет в офис или на завод», — заявил Воробьёв.

Он подчеркнул необходимость решения вопроса об обязательных взносах, особенно для тех, кто занят уходом за детьми или находится в трудной жизненной ситуации. Воробьёв также отметил, что регион тратит значительные средства на взносы ОМС неработающего населения, приведя в пример сумму в 69 миллиардов рублей, из которых значительная часть уходит на лечение трудоспособных, но безработных граждан.

Напомним, с инициативой выступила Валентина Матвиенко, предложив возложить на неработающих россиян обязанность по самостоятельной уплате взносов на обязательное медицинское страхование. Как она отметила, ежегодный платеж может составить приблизительно 45 тысяч рублей. По её данным, только в Москве проживает порядка 700 тысяч граждан трудоспособного возраста, не имеющих официального места работы.