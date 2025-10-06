Матвиенко предложила заставить платить за ОМС ряд россиян

В России хотят обязать неработающих трудоспособных граждан самостоятельно оплачивать обязательное медстрахование. С такой инициативой выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она напомнила, что речь идёт о сумме в 45 тысяч рублей в год.

«У меня есть такая идея. Работодатели за работников в среднем по стране платят медстрах 45 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, 700 тысяч неработающих в Москве — они могут 2 месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тысяч и заплатить эту среднюю страховку?» — объяснила Матвиенко в ходе парламентских слушаний на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Чиновница уверена, что 45 тысяч — это «небольшие, не колоссальные» средства, при этом сейчас неработающее население пользуется благами бесплатно. Матвиенко добавила, что речь не идёт о пенсионерах, детях, инвалидах и малообеспеченных семьях, вопросы возникают лишь к здоровым трудоспособным россиянам. Они либо имеют высокий теневой заработок, либо просто не хотят трудиться и сидят на чьей-то шее, заметила спикер.

Честно работающие граждане фактически «содержат оказание медицинской помощи огромному количеству трудоспособных, не работающих просто так граждан», возмутилась Матвиенко. Она напомнила, что платная медицина для неработающих также снизит нагрузку на бюджет.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов раскрыл ожидаемый эффект от планируемых изменений в налоговое законодательство, который оценивается в триллионы рублей. Глава Минфина уточнил, что указанная сумма поступлений в федеральный бюджет ожидается уже в 2026 году.