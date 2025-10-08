В Петербурге поддержали инициативу Матвиенко по оплате ОМС для безработных

Безработные граждане России в будущем могут самостоятельно оплачивать полисы обязательного медицинского страхования. Эту законодательную инициативу, исходящую от спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, поддержали депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Как сообщает «Закс.ру», глава финансового комитета города Светлана Енилина выразила полную поддержку данному предложению. По её словам, реализация этой меры на федеральном уровне поможет значительно уменьшить финансовое давление на бюджеты регионов. Эксперт добавила, что подобный шаг будет способствовать восстановлению социальной справедливости.

Напомним, с инициативой выступила Валентина Матвиенко, предложив возложить на неработающих россиян обязанность по самостоятельной уплате взносов на обязательное медицинское страхование. Как она отметила, ежегодный платеж может составить приблизительно 45 тысяч рублей. По её данным, только в Москве проживает порядка 700 тысяч граждан трудоспособного возраста, не имеющих официального места работы.