Губернатор Воробьёв рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье

В Московской области реализуется масштабная программа внедрения искусственного интеллекта в различные сферы жизни: от здравоохранения до городского управления. Об этом губернатор Андрей Воробьёв рассказал на форуме «Цифровые решения», отметив, что к концу 2025 года количество ИИ-проектов в регионе достигнет 53.

В сфере госуслуг нейросети обработали уже более четырёх миллионов документов, сократив количество отказов на 20%. В здравоохранении цифровой помощник Светлана помогает жителям записываться к врачу, а в ЖКХ и соцзащите работают аналогичные роботы Женя и Галина.

Системы видеонаблюдения с ИИ-аналитикой контролируют противопожарную безопасность в лесах, выявляют нарушения на дорогах и следят за порядком у мусорных площадок. Как подчеркнул глава Подмосковья, технологии экономят значительные ресурсы и позволяют оптимизировать работу общественного транспорта, спортивных объектов и школьного питания через анализ данных в реальном времени.

«Думаю, что в следующем году мы также будем расти в сфере применения ИИ», — цитирует Воробьёва 360.ru.

