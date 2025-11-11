Россия и США
11 ноября, 14:16

В Коломне расширят завод импортозамещающего оборудования для ЖКХ

Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

Производство импортозамещающего оборудования для ЖКХ будет расширено в подмосковной Коломне — компания «АДЛ» инвестирует 1,5 миллиарда рублей в строительство нового цеха. В ходе встречи с сотрудниками предприятия губернатор Андрей Воробьёв отметил важность выпуска запорной арматуры для систем водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения.

В свою очередь директор коломенского филиала «Торговый дом АДЛ» Сергей Абашов подчеркнул роль региональной поддержки, благодаря которой предприятие получило земельные участки для строительства без участия в торгах. К 2028 году на новых производственных линиях планируется наладить выпуск электроприводов для запорной арматуры, блочных теплопунктов, насосных установок и шкафов управления, что создаст 80 дополнительных рабочих мест.

Особое внимание предприятие уделяет подготовке кадров через сотрудничество с колледжем «Коломна» и организацию стажировок для студентов по востребованным специальностям. Ожидается, что к 2030 году объём производства на предприятии увеличится с текущих 800 тысяч до трёх миллионов изделий в год благодаря реализации импортозамещающих проектов, сообщает 360.ru.

«Очень приятно, что руководство предприятия уделяет большое внимание обучению — многие приобретают тут профессию, затем устраиваются и получают хорошую зарплату», — подчеркнул Воробьёв.

Ранее Андрей Воробьёв рассказал, что в Московской области продолжают благоустраивать общественные пространства: в 2025 году в работу включены 76 объектов. Три четверти уже открыты, остальные начнут принимать посетителей к середине декабря. До конца года обновят 16 скверов, 15 парков, 15 пешеходных зон и площадей, 11 набережных, 10 лесопарков, пять зон отдыха в парках.

    avatar