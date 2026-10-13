Как отдыхаем на Новый год 2026–2027: официальные выходные и новогодние каникулы Оглавление Сколько дней отдыхаем на Новый год 2027 Почему каникулы 11 дней, а не 12 Как перенесли выходные 30 и 31 декабря 2026: рабочие или нет Первый рабочий день и январь 2027 в производственном календаре Кого могут вызвать на работу в праздники Как оплачивается работа в новогодние праздники Как продлить каникулы отпуском Как будем отдыхать на Новый год 2027/2028 Часто задаваемые вопросы Сокращённый ли день 30 декабря 2026 года? Новогодние каникулы 2027 продлятся 11 дней: с 31 декабря 2026 по 10 января 2027. Переносы выходных, первый рабочий день, оплата работы в праздники. Как отдыхаем на Новый год 2026–2027: официальные выходные и новогодние каникулы. Обложка © ChatGPT

Новогодние каникулы 2027 продлятся 11 дней: с 31 декабря 2026 по 10 января 2027. Переносы выходных, первый рабочий день, оплата работы в праздники – в материале Life.ru.

Сколько дней отдыхаем на Новый год 2027

Главный вопрос перед праздниками — сколько дней можно будет не думать о работе. В этот раз ответ — 11 дней подряд. Отдых начнется уже 31 декабря 2026 года и закончится 10 января 2027-го.

Для работников с пятидневной рабочей неделей календарь выглядит так:

30 декабря (среда) – рабочий день; 31 декабря (четверг) – выходной; 1 января (пятница) – новогодние праздники; 2 января (суббота) – новогодние праздники; 3 января (воскресенье) – новогодние праздники; 4 января (понедельник) – новогодние праздники; 5 января (вторник) – новогодние праздники; 6 января (среда) – новогодние праздники; 7 января (четверг) – Рождество; 8 января (пятница) – новогодние праздники; 9 января (суббота) – выходной; 10 января (воскресенье) – выходной; 11 января (понедельник) – первый рабочий день.

В январе 2027 года при пятидневной рабочей неделе будет 15 рабочих дней и 16 выходных и праздничных.

Календарь новогодних каникул 2027 — как отдыхаем. Инфографика Life.ru

Почему каникулы 11 дней, а не 12

Продолжительность новогоднего отдыха каждый год зависит не только от праздничных дат, но и от того, на какие дни недели они приходятся и какие выходные правительство переносит на другие даты.

В 2025–2026 годах каникулы были длиннее: отдых продолжался с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го, то есть 12 дней. В новом сезоне получится 11 дней. Причина — календарь 2027 года. 1 января приходится на пятницу, а 8 января — тоже на пятницу. Дополнительный выходной, который позволил бы увеличить новогодний период еще на один день, в этот раз не формируется.

При этом 31 декабря 2026 года становится выходным благодаря отдельному переносу. Поэтому россияне смогут начать отдых накануне Нового года, хотя сам этот день не является нерабочим праздничным днем по ТК РФ.

Как перенесли выходные

Для 2026 года действует постановление Правительства РФ от 24 сентября 2025 года № 1466. Согласно документу, в 2026 году суббота, 3 января, перенесена на пятницу, 9 января, а воскресенье, 4 января, перенесли на четверг, 31 декабря.

На 2027 год Правительство утвердило постановление от 17 сентября 2026 года № 1187. В нем предусмотрены три переноса:

- суббота, 2 января, переносится на пятницу, 5 ноября; - воскресенье, 3 января, переносится на пятницу, 31 декабря; - суббота, 20 февраля, переносится на понедельник, 22 февраля.

30 и 31 декабря 2026: рабочие или нет

30 и 31 декабря 2026: рабочие или нет. Фото © ChatGPT

30 декабря 2026 года — полный рабочий день. Это среда, и сокращённым предпраздничным днём она не становится.

31 декабря 2026 года — выходной. Он получил этот статус не потому, что является отдельным новогодним праздником, а из-за переноса выходного с воскресенья, 4 января 2026 года.

Поэтому правило о сокращении рабочего дня накануне праздника к 30 декабря не применяется. Производственный календарь на 2026 год прямо указывает, что 30 декабря будет полноценным рабочим днём.

Первый рабочий день и январь 2027 в производственном календаре

Первый рабочий день и январь 2027 в производственном календаре. Фото © ChatGPT

После продолжительного отдыха россияне вернутся к обычному графику в понедельник, 11 января 2027 года.

В январе будет 15 рабочих дней и 16 выходных и праздничных при пятидневной рабочей неделе. Норма рабочего времени составит 120 часов при 40-часовой рабочей неделе. В числе праздничных дней января остаются 1–6 и 8 января — новогодние каникулы, а 7 января — Рождество.

Обо всех праздничных датах и переносах следующего года читайте в производственном календаре на 2027 год.

Кого могут вызвать на работу в праздники

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни по общему правилу запрещена. Однако Трудовой кодекс предусматривает исключения. Работодатель может привлечь сотрудника к работе в такой день, например, когда необходимо выполнить заранее непредвиденные работы, от которых зависит дальнейшая нормальная деятельность организации. В большинстве подобных случаев требуется письменное согласие работника и учитывается мнение профсоюза, если он есть.

Есть ситуации, когда согласие сотрудника не требуется. В частности, речь идет о работах, связанных с предотвращением или устранением последствий чрезвычайных обстоятельств, а также о некоторых неотложных работах, необходимость которых прямо предусмотрена законом.

Продолжать работу в праздники могут организации с непрерывным производством, службы, обслуживающие население, а также предприятия, где остановка работ невозможна по производственно-техническим причинам. Привлечение оформляется распоряжением работодателя.

Для отдельных категорий работников действуют дополнительные гарантии. Например, привлечение инвалидов и женщин с детьми до трех лет возможно только при соблюдении предусмотренных законом условий, в том числе с учётом медицинских противопоказаний и права отказаться от работы в такой день.

Как оплачивается работа в новогодние праздники

Если сотрудник все же работает в выходной или нерабочий праздничный день, его труд должен оплачиваться не менее чем в двойном размере, что предписывается статьей 153 ТК РФ.

Конкретный порядок зависит от системы оплаты труда. Для работников с почасовыми или дневными ставками применяется установленный законом минимум, для сдельщиков предусмотрены соответствующие правила расчета. Работодатель может установить и более высокую оплату.

Вместо повышенной оплаты сотрудник по своему желанию может получить другой день отдыха. В таком случае работа в выходной или праздничный день оплачивается в обычном размере, а предоставленный день отдыха не оплачивается. Поэтому если работа приходится на Новый год или другой день из периода каникул, стоит заранее уточнить у работодателя порядок оформления и оплаты.

Как продлить каникулы отпуском

Тем, кому 11 дней недостаточно, можно увеличить период отдыха за счет ежегодного оплачиваемого отпуска. Один из вариантов — присоединить несколько дней отпуска непосредственно к новогодним выходным.

Однако при планировании стоит учитывать особенности расчета отпускных и количество календарных дней отпуска. В январе много нерабочих праздничных дней, и они не включаются в продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, но влияют на его фактическую дату окончания.

Как будем отдыхать на Новый год 2027/2028

Уже известно и одно важное изменение для следующего новогоднего сезона. В 2027 году воскресенье, 3 января, переносится на пятницу, 31 декабря 2027 года. Поэтому последний день 2027 года также станет выходным.

Часто задаваемые вопросы

Сколько дней отдыхаем на Новый год 2027?

11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Первый рабочий день после каникул — понедельник, 11 января.

31 декабря 2026 года — выходной?

Да. 31 декабря 2026 года — выходной благодаря переносу воскресенья, 4 января 2026 года, на эту дату.

Когда выходить на работу после новогодних праздников 2027?

При стандартной пятидневной рабочей неделе — 11 января 2027 года, в понедельник.

Сокращённый ли день 30 декабря 2026 года?

Нет. 30 декабря — полный рабочий день. 31 декабря является выходным из-за переноса, поэтому 30 декабря не является предпраздничным рабочим днём и не сокращается на один час.

Авторы Альмир Хабибуллин