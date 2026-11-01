Один взломанный почтовый ящик может поставить под угрозу сразу несколько аккаунтов — от социальных сетей до рабочих сервисов. Чтобы снизить риск, россиянам стоит использовать как минимум три разных адреса электронной почты. Такой совет дал преподаватель РТУ МИРЭА Андрей Рыбников в беседе с RT.

По словам специалиста, основная опасность заключается в механизме восстановления паролей. Получив доступ к почте, злоумышленник может запросить сброс пароля в привязанных к ней сервисах. Если других способов защиты нет, под угрозой окажутся сразу несколько учётных записей.

«Одна почта для всех сервисов — это привычка, которая кажется удобной, но создаёт системную уязвимость», — предупредил Рыбников.

Ещё один риск связан с фишингом. Зная электронный адрес человека и сервисы, которыми тот пользуется, мошенники могут отправлять поддельные уведомления от имени банков и других организаций. Такие письма рассчитаны на то, чтобы выманить пароль или заставить перейти по опасной ссылке.

Для защиты эксперт предлагает разделить цифровую жизнь на три категории. Отдельный адрес следует выделить для банков, «Госуслуг» и страховых компаний, второй — для работы и деловой переписки. Третий можно использовать при регистрации в интернет-магазинах, на форумах и в развлекательных сервисах.

При этом одного разделения почты недостаточно. Рыбников рекомендует установить уникальные пароли для каждого ящика и везде, где доступно, включить двухфакторную аутентификацию. Основной адрес также лучше не оставлять на сомнительных сайтах.

Ранее Life.ru сообщал, что в третьем квартале 2026 года число попыток взлома корпоративных аккаунтов в России увеличилось в 2,5 раза по сравнению с предыдущим кварталом. Одним из распространённых методов атак стало использование паролей из старых утечек для входа в другие учётные записи.