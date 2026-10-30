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Опубликовано 30 октября, 16:02

Хакеры могут добраться до тормозов автомобиля через приложения: Учёные раскрыли сотни уязвимостей

Учёные нашли 413 уязвимостей в ПО автомобилей, включая касающиеся тормозов

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Хакеры потенциально могут получить доступ к управлению тормозами и рулевой системой современных автомобилей через уязвимости в программном обеспечении. Исследователи из Гётеборгского университета и Технического университета Чалмерса обнаружили 413 проблем безопасности в цифровых системах подключённых машин. Результаты опубликованы в научном журнале Software Quality Journal, сообщает Daily Mail.

Самым неожиданным открытием стало то, что значительная часть угроз находится не внутри автомобиля, а в связанных с ним приложениях и интернет-сервисах. На них приходится 36,2% обнаруженных уязвимостей. Ещё 23,5% связаны с электронными компонентами и встроенным программным обеспечением.

«Если злоумышленник использует уязвимость в одной системе и может перейти оттуда в другую систему из-за неадекватности защитных барьеров, последствия могут быть серьёзными», — предупредила ведущий автор исследования Сриджита Басу.

Учёные проанализировали данные американской Национальной базы уязвимостей за период с 2022 года по сентябрь 2024-го. Дополнительно они проверили 20 проектов программного обеспечения с открытым исходным кодом и обнаружили 827 уязвимых библиотек — готовых программных компонентов, которые используются разработчиками.

По сравнению с предыдущими исследованиями доля критических уязвимостей выросла более чем втрое — с 5% до 16%. При этом специалисты подчеркнули, что обнаружение ошибки ещё не означает возможности дистанционно взломать автомобиль. Для доступа к тормозам или рулевому управлению злоумышленникам потребовалось бы преодолеть дополнительные уровни защиты.

Подобный сценарий уже демонстрировали на практике. В 2015 году специалисты по кибербезопасности взломали мультимедийную систему Jeep Cherokee и получили возможность вмешиваться в работу отдельных функций автомобиля. После этого производитель объявил об отзыве около 1,4 миллиона машин для обновления программного обеспечения.

Автовладельцам исследователи советуют своевременно устанавливать обновления, использовать надёжные пароли для связанных с машиной аккаунтов и внимательно проверять разрешения мобильных приложений. Однако основная ответственность за защиту критически важных систем, подчёркивают специалисты, должна лежать на автопроизводителях.

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Анастасия Никонорова
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