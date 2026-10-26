Ловушка для автомобилистов: Как приложение для поиска камер ворует деньги с банковских счетов

Мошенники начали распространять опасный троян ZloyRAT под видом приложения для автомобилистов. Вредоносная программа способна получать доступ к сообщениям, звонкам и личным данным владельца смартфона. Об этом ТАСС сообщили в компании по кибербезопасности F6.

Пользователям предлагают скачать сервис «ДПС радар. Топливо онлайн». Разработчики якобы обещают показывать расположение экипажей Госавтоинспекции, дорожных камер и заправок, на которых есть топливо. Ссылки на приложение распространяют преимущественно в водительских чатах и сообществах.

На самом деле установочный файл содержит дроппер — программу, которая загружает на Android-смартфон троян ZloyRAT. При запуске вредоносное ПО открывает на экране обычный сайт, чтобы пользователь не заподозрил неладное.

После заражения устройства злоумышленники могут получать сведения о контактах, читать входящие СМС и push-уведомления. Кроме того, троян позволяет незаметно отправлять сообщения, выполнять USSD-команды и совершать звонки.

По данным F6, вредоносная программа нацелена на информацию из более чем 60 приложений российских банков и финансовых сервисов, а также маркетплейсов, государственных платформ и Telegram. Аналогичные опасные файлы распространяют под видом «Радара для БПЛА» и бесплатного «госВПН».

Специалисты рекомендуют не устанавливать приложения по ссылкам из незнакомых чатов и проверять разрешения, которые запрашивают программы. Особую настороженность должны вызывать сервисы, требующие доступ к СМС, контактам и управлению звонками без очевидной необходимости.

Ранее Life.ru рассказывал о резком росте числа заражённых смартфонов в России. Летом 2026 года количество абонентов, на устройствах которых обнаружили вредоносные программы, увеличилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе прирост достиг 77%. Одной из главных угроз эксперты называли Android-трояны, способные похищать личную информацию и предоставлять преступникам удалённый доступ к телефону.