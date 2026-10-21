Банк не даст отправить деньги с телефона с вирусом: В ЦБ объяснили новые правила

С 1 марта 2027 года российские банки начнут отказывать клиентам в денежных переводах, если обнаружат вредоносное программное обеспечение на используемом устройстве. Об этом рассказал директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров в подкасте образовательной платформы «Финтрек».

Если система выявит вирус, банк не проведёт операцию и предложит воспользоваться другим, безопасным устройством. Ещё один вариант — лично обратиться в отделение кредитной организации. При этом речь идёт об отказе в конкретном переводе, а не о блокировке всех денег на счёте.

Новые требования предусмотрены федеральным законом № 210-ФЗ от 26 июня 2026 года. Банки должны будут защищать свои мобильные приложения и веб-версии от вредоносных программ, способных повлиять на проведение платежей.

При этом для подключения средств защиты непосредственно на устройстве клиента потребуется его согласие. Закон предусматривает и возможность отказаться от такой проверки. О подготовке нового механизма защиты денежных переводов Life.ru сообщал ещё летом.

Уваров также рассказал об изменении сроков хранения сведений в базе Центробанка о мошеннических переводах. При первом включении информация будет находиться в ней один год, при повторном — три года. Для телефонных номеров предусмотрен отдельный срок — 180 дней.

Ранее Life.ru писал, что с начала 2026 года Центробанк увеличил количество признаков подозрительных переводов с шести до двенадцати. Среди них — необычные операции с крупными суммами и изменения параметров устройства, с которого клиент входит в онлайн-банк.

Кроме того, регулятор запустил механизм восстановления прав граждан, ошибочно попавших в базу подозрительных получателей денег. Пострадавшие от необоснованных ограничений могут получить дополнительные сведения о причине блокировки и обратиться за пересмотром решения.