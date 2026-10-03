Ищут картинку — теряют деньги: МВД раскрыло новую схему мошенников
МВД: Мошенники крадут деньги через фейковый поиск по картинке
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Мошенники начали распространять фейковое приложение для поиска по картинке, с помощью которого получают доступ к смартфону и похищают деньги. О новой схеме говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.
Жертва находит в Сети якобы нужную программу и устанавливает её на телефон, но вместе с приложением загружается вредоносное ПО. После перезагрузки устройства на экране появляется сообщение о якобы обнаруженной банком вирусной активности.
Затем пользователю предлагают ввести кодовое слово и предоставить программе доступ к смартфону. Выполнив эти требования, человек фактически открывает злоумышленникам путь к мобильному банку. Получив управление устройством, аферисты переводят накопления жертвы на свои счета.
В МВД призвали не устанавливать программы из неизвестных источников и не предоставлять посторонним удалённый доступ к телефону.
Подобные схемы мошенники используют не впервые. Ранее они распространяли трояны под видом приложений для отслеживания дорожных камер, а вирус ClayRat маскировался под популярные приложения и после установки получал доступ к SMS, звонкам и системным данным смартфона. Кроме того, в 2026 году специалисты фиксировали рост числа поддельных сайтов, копирующих магазины приложений Apple, через которые пользователям предлагали загрузить опасное ПО.
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