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Опубликовано 3 октября, 10:14

Ищут картинку — теряют деньги: МВД раскрыло новую схему мошенников

МВД: Мошенники крадут деньги через фейковый поиск по картинке

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Мошенники начали распространять фейковое приложение для поиска по картинке, с помощью которого получают доступ к смартфону и похищают деньги. О новой схеме говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

Жертва находит в Сети якобы нужную программу и устанавливает её на телефон, но вместе с приложением загружается вредоносное ПО. После перезагрузки устройства на экране появляется сообщение о якобы обнаруженной банком вирусной активности.

Затем пользователю предлагают ввести кодовое слово и предоставить программе доступ к смартфону. Выполнив эти требования, человек фактически открывает злоумышленникам путь к мобильному банку. Получив управление устройством, аферисты переводят накопления жертвы на свои счета.

В МВД призвали не устанавливать программы из неизвестных источников и не предоставлять посторонним удалённый доступ к телефону.

«Это ты на фото?» и ещё 4 фразы, которые разоблачат любого мошенника
«Это ты на фото?» и ещё 4 фразы, которые разоблачат любого мошенника

Подобные схемы мошенники используют не впервые. Ранее они распространяли трояны под видом приложений для отслеживания дорожных камер, а вирус ClayRat маскировался под популярные приложения и после установки получал доступ к SMS, звонкам и системным данным смартфона. Кроме того, в 2026 году специалисты фиксировали рост числа поддельных сайтов, копирующих магазины приложений Apple, через которые пользователям предлагали загрузить опасное ПО.

Больше новостей о преступных схемах, мошенничестве и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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