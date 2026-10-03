Ищут картинку — теряют деньги: МВД раскрыло новую схему мошенников

Мошенники начали распространять фейковое приложение для поиска по картинке, с помощью которого получают доступ к смартфону и похищают деньги. О новой схеме говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

Жертва находит в Сети якобы нужную программу и устанавливает её на телефон, но вместе с приложением загружается вредоносное ПО. После перезагрузки устройства на экране появляется сообщение о якобы обнаруженной банком вирусной активности.

Затем пользователю предлагают ввести кодовое слово и предоставить программе доступ к смартфону. Выполнив эти требования, человек фактически открывает злоумышленникам путь к мобильному банку. Получив управление устройством, аферисты переводят накопления жертвы на свои счета.

В МВД призвали не устанавливать программы из неизвестных источников и не предоставлять посторонним удалённый доступ к телефону.