12 октября, 11:30

Камера вас записывает! Опасный вирус-шпион заражает смартфоны россиян

В МВД предупредили об эволюционирующем вирусе ClayRat

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Uve

Новый вирус ClayRat, маскирующийся под легитимные приложения и мессенджеры, демонстрирует быстрое развитие возможностей. Об этом предупредило Управление по борьбе с киберпреступностью МВД России в официальном телеграм-канале.

«Вредоносное ПО предлагает установить приложение, а после активации получает доступ к SMS, звонкам, системным данным и возможно даже камерам. Чтобы обезопасить себя, скачивайте приложения только из официальных источников»,сообщили в МВД.

Ведомство уточнило, что вредоносное ПО распространяется через фальшивые телеграм-каналы и фишинговые сайты. После заражения устройства вирус не только осуществляет слежку, но и начинает автономную рассылку вредоносных ссылок всем контактам из телефона жертвы, превращая каждый скомпрометированный гаджет в новый источник угрозы.

Также в МВД сегодня информировали об уловке, которая в последнее время стала актуальной для онлайн-аферистов. Теперь доверчивых пользователей пытаются убедить подключить себе телеграм-боты, якобы способные автономно зарабатывать на инвестициях — сперва приходит ссылка с «успешной демонстрацией», а затем у жертвы начинают вымогать деньги для первого взноса.

