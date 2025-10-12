Камера вас записывает! Опасный вирус-шпион заражает смартфоны россиян
В МВД предупредили об эволюционирующем вирусе ClayRat
Новый вирус ClayRat, маскирующийся под легитимные приложения и мессенджеры, демонстрирует быстрое развитие возможностей. Об этом предупредило Управление по борьбе с киберпреступностью МВД России в официальном телеграм-канале.
«Вредоносное ПО предлагает установить приложение, а после активации получает доступ к SMS, звонкам, системным данным и возможно даже камерам. Чтобы обезопасить себя, скачивайте приложения только из официальных источников», — сообщили в МВД.
Ведомство уточнило, что вредоносное ПО распространяется через фальшивые телеграм-каналы и фишинговые сайты. После заражения устройства вирус не только осуществляет слежку, но и начинает автономную рассылку вредоносных ссылок всем контактам из телефона жертвы, превращая каждый скомпрометированный гаджет в новый источник угрозы.
Также в МВД сегодня информировали об уловке, которая в последнее время стала актуальной для онлайн-аферистов. Теперь доверчивых пользователей пытаются убедить подключить себе телеграм-боты, якобы способные автономно зарабатывать на инвестициях — сперва приходит ссылка с «успешной демонстрацией», а затем у жертвы начинают вымогать деньги для первого взноса.
