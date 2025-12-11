ЦБ запустил механизм реабилитации для граждан, ошибочно попавших в базу «дропов»

С 1 декабря в России начал работать новый механизм реабилитации для людей, чьи счета и карты были заблокированы из-за попадания в базу Банка России с признаками мошеннических операций. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров на конференции «Антифрод Россия», пишет РБК.

По его словам, обращения уже поступают из разных регионов — от Дальнего Востока до Мурманска.

Уваров отметил, что ежедневно ЦБ получает около тысячи таких обращений. Больше всего среди «пострадавших» — молодежь 15–24 лет, в том числе из-за вовлечения в мошеннические схемы или участия в криптовалютных сделках.

Чтобы помочь тем, кто попал в базу ошибочно, регулятор теперь предоставляет гражданам данные о деле: в какой организации были похищены деньги, куда они ушли, номер уголовного дела и контакты подразделения МВД. С этими сведениями человек может обратиться к следователю, подтвердить непричастность и попытаться урегулировать ситуацию до суда. После этого МВД направляет в ЦБ уведомление с рекомендацией вывести гражданина из базы.

Чаще всего под блокировки попадают люди, участвующие в «криптотреугольниках» — когда деньги за проданную криптовалюту приходят с похищенных счетов.

По словам Уварова, ЦБ планирует «отточить» механизм, но большинство обращений об исключении удовлетворяться не будет — большая часть записей в базе, по оценке регулятора, обоснованы.

База «О случаях и попытках осуществления перевода без согласия клиента» формируется на основе данных банков и платежных операторов о сомнительных операциях. С июля 2024 года банки обязаны блокировать перевод на два дня, если реквизиты получателя есть в этой базе. После нововведений число жалоб от граждан заметно выросло.