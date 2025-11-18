Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 08:38

Набиуллина: Банки в борьбе с мошенниками перестарались с блокировками счетов

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сделала неожиданное признание. Она сообщила, что, пока все боролись с мошенниками, банки «перегнули палку» и начали массово блокировать счета добросовестных клиентов.

«Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали средства», — сказала Набиуллина на конференции «Фокус на клиента».

Теперь ЦБ требует от банков раскрывать полную информацию о причинах блокировок и действовать так, чтобы средства честных людей не страдали. По словам Набиуллиной, первые улучшения уже появились.

Финансовые организации могут заблокировать счета по трём причинам: из-за подозрения в мошенничестве, отмывании денег или налоговых нарушениях.

На этом фоне Росфинмониторинг отмечает рост обращений о блокировках: с начала года поступило 840 жалоб от граждан и компаний. В ведомстве связывают эту динамику с борьбой банков против дроп-схем, где людей используют для обналичивания криминальных средств. По словам представителя Росфинмониторинга Александра Курьянова, блокировки обычно происходят из-за подозрительной активности клиента — частых переводов или операций, несоразмерных доходу. В таком случае банк просит клиента объяснить происхождение средств, и если нарушения нет, доступ к счету восстанавливается.

Юрист назвал неочевидную причину блокировки банковских переводов самому себе
Юрист назвал неочевидную причину блокировки банковских переводов самому себе

Переводы самому себе через СБП стали маркером мошенничества, если вслед за ними в тот же день следует попытка перевода новому, незнакомому контрагенту, сообщил ранее представитель Банка России Вадим Уваров. Под «незнакомым» понимается получатель, которому пользователь не переводил деньги в течение последних шести месяцев.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Эльвира Набиуллина
  • Центробанк
  • Банки
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar