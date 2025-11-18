Набиуллина: Банки в борьбе с мошенниками перестарались с блокировками счетов

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сделала неожиданное признание. Она сообщила, что, пока все боролись с мошенниками, банки «перегнули палку» и начали массово блокировать счета добросовестных клиентов.

«Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали средства», — сказала Набиуллина на конференции «Фокус на клиента».

Теперь ЦБ требует от банков раскрывать полную информацию о причинах блокировок и действовать так, чтобы средства честных людей не страдали. По словам Набиуллиной, первые улучшения уже появились.

Финансовые организации могут заблокировать счета по трём причинам: из-за подозрения в мошенничестве, отмывании денег или налоговых нарушениях.

На этом фоне Росфинмониторинг отмечает рост обращений о блокировках: с начала года поступило 840 жалоб от граждан и компаний. В ведомстве связывают эту динамику с борьбой банков против дроп-схем, где людей используют для обналичивания криминальных средств. По словам представителя Росфинмониторинга Александра Курьянова, блокировки обычно происходят из-за подозрительной активности клиента — частых переводов или операций, несоразмерных доходу. В таком случае банк просит клиента объяснить происхождение средств, и если нарушения нет, доступ к счету восстанавливается.

Переводы самому себе через СБП стали маркером мошенничества, если вслед за ними в тот же день следует попытка перевода новому, незнакомому контрагенту, сообщил ранее представитель Банка России Вадим Уваров. Под «незнакомым» понимается получатель, которому пользователь не переводил деньги в течение последних шести месяцев.