Юрист назвал неочевидную причину блокировки банковских переводов самому себе

Банки могут блокировать переводы средств клиентов между собственными счетами при подозрении в налоговых манипуляциях или отмывании денег. Об этом «Ленте.ру» рассказал юрист Игорь Костиков, пояснив, что данные операции могут расцениваться как попытка искусственного занижения налоговой базы для индивидуальных предпринимателей.

«Перевод денег может быть зачтён как затраты, таким образом снижая налоговую базу», — предупредил эксперт.

Особое внимание финансовые организации уделяют транзакциям, поступающим из разных банков, поскольку это может свидетельствовать о схемах легализации незаконных доходов. Для решения проблемы клиентам необходимо лично обращаться в отделение банка, поскольку дистанционное урегулирование таких случаев обычно невозможно, отметил доктор экономических наук.

Он подчеркнул, что блокировка операций основана на двух ключевых факторах — потенциальном влиянии на налоговые обязательства и признаках отмывания денежных средств. Банки обязаны реагировать на подобные транзакции в рамках законодательства.

Напомним, ранее крупные переводы самому себе через СБП включили в признаки мошеннических операций. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Новый признак мошенничества будет применяться, если после перевода средств самому себе в тот же день следует попытка перевода другому лицу, которому пользователь не переводил деньги в течение последних шести месяцев.