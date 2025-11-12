В Госдуме назвали сумму, которую сочтут за мошенничество при переводе самому себе

Переводы на собственный счёт через систему быстрых платежей (СБП) на сумму свыше 2 млн рублей могут попасть под подозрение как потенциально мошеннические. Об этом заявила NEWS.ru депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

По её словам, чёткой законодательной нормы для таких операций пока нет, однако пороговые значения для подозрительных транзакций определяются примерно на уровне 2,25 млн рублей.

«Не могу сказать, что существует единая норма, но пока что это около 2,25 млн рублей. Для уголовных дел и банковских рисков критерии крупной суммы различаются», — пояснила парламентарий.

Ранее директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров отметил, что крупные переводы между своими счетами через СБП нередко используются мошенниками, которые убеждают граждан «спасти деньги» переводом на «безопасный счёт». В результате средства оказываются под контролем преступников.

Система быстрых платежей (СБП) позволяет мгновенно переводить деньги между банками без комиссии. После участившихся случаев телефонного и интернет-мошенничества ЦБ ужесточает контроль за крупными переводами, чтобы предотвратить схемы с фиктивными «защитными» переводами и отмыванием средств.