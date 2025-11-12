ЦБ теперь будет считать мошенничеством крупные переводы самому себе по СБП

Крупные переводы самому себе через СБП включили в признаки мошеннических операций. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Новый признак мошенничества будет применяться, если после перевода средств самому себе в тот же день следует попытка перевода другому лицу, которому пользователь не переводил деньги в течение последних шести месяцев. Как пояснил Уваров, мошенники убеждают россиян переводить сбережения со счетов в разных банках на один счёт, чтобы упростить кражу средств.

«Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счёте, тем более если злоумышленники получили к нему доступ», — пояснил он.

Банк России планирует в ближайшее время обнародовать обновлённый перечень признаков мошеннических операций, который дополнится новыми критериями. Сейчас в нём содержится шесть позиций, но мошенники постоянно разрабатывают новые схемы обмана. Среди дополнительных сигналов для банков также будут: смена номера телефона для входа в интернет-банк и изменение характеристик устройства клиента, например использование нетипичного интернет-провайдера.

Ранее Life.ru рассказывал, как московская пенсионерка перевела мошенникам почти 28 миллионов рублей за «услуги связи». В процессе они также убедили её купить килограмм золота, передать его курьеру и съехать на съёмную квартиру, ожидая задержания аферистов, которые тем временем обносили её жильё.