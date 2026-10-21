Число фишинговых атак на корпоративные аккаунты в РФ выросло в 2,5 раза

Российские компании столкнулись с резким ростом попыток взлома корпоративных аккаунтов. В третьем квартале 2026 года их количество увеличилось в 2,5 раза по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов по информационной безопасности.

«За июль — сентябрь число попыток взлома корпоративных аккаунтов оказалось в 2,5 раза выше, чем за предыдущие три месяца», — следует из данных сервиса DLBI, которые приводит издание.

Одним из распространённых способов получения доступа к рабочей переписке остаётся повторное использование украденных паролей. Злоумышленники собирают сведения из прежних утечек, формируют списки возможных комбинаций и проверяют их на других учётных записях того же пользователя.

Ещё один метод заключается в массовой проверке нескольких распространённых паролей сразу на большом количестве аккаунтов. Технический директор «Гарда WAF» Лука Сафонов пояснил, что такой подход помогает обходить некоторые системы защиты. На каждую учётную запись приходится небольшое число попыток входа, поэтому программы безопасности не всегда распознают происходящее как подбор пароля.

Помимо технических способов взлома, преступники используют психологическое давление. Они могут выдавать себя за руководителей или коллег сотрудников, угрожать разглашением информации и пытаться получить доступ к корпоративным системам через подрядчиков.

Специалисты также отмечают риск компрометации рабочей почты через сторонние организации, которые взаимодействуют с компанией. В подобных случаях злоумышленники используют существующие деловые связи для получения конфиденциальных сведений.

Рост числа атак показывает, что корпоративные аккаунты остаются одной из основных целей киберпреступников. Для снижения рисков компаниям необходимо контролировать доступ к рабочим системам, использовать уникальные пароли и дополнительные способы подтверждения входа.