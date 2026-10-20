Bild: Хакеры взломали почту АдГ и выложили в сеть 281 гигабайт данных

Неизвестные хакеры похитили 421 179 электронных писем, связанных с немецкой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ), и выложили их на сайте. Представители политического объединения подтвердили газете Bild факт кибератаки, однако точный объём утечки пока не установлен.

На одном из сайтов появились краткие содержания писем, подготовленные с помощью искусственного интеллекта. Среди упомянутых отправителей — сопредседатель АдГ Алиса Вайдель, бывший лидер партии Александр Гауланд и депутат бундестага Лейф-Эрик Хольм. По данным газеты, общий объём опубликованного массива может составлять 281 гигабайт. Издание направило запрос владельцам сайта, но ответа не получило.

Журналисты смогли ознакомиться лишь с частью размещённых материалов. В них обнаружили фотографию удостоверения личности заместителя председателя фракции АдГ в бундестаге Маркуса Фронмайера, а также изображения других документов, счета, банковские выписки, аттестаты, дипломы, заявления о вступлении в партию и списки членов районных организаций в Северном Рейне — Вестфалии.

В АдГ сообщили, что атака на хостинг-провайдера партии произошла в сентябре 2026 года. По версии представителей объединения, злоумышленники незаконно скопировали содержимое нескольких почтовых ящиков, большинство из которых не использовались уже много лет. В партии утверждают, что атаку удалось быстро остановить, а всех затронутых пользователей уведомили о случившемся. При этом действующие электронные ящики федерального руководства АдГ, по заявлению представителя объединения, не пострадали.

На сайте, где разместили архив, указаны 421 тысяча электронных писем, 49 тысяч документов, 39 тысяч вложений и 165 баз данных. Всего ресурс насчитывает 136 тысяч проиндексированных записей. В описании архива также перечислены категории материалов: 57 тысяч записей почтовых ящиков, 35 тысяч единиц переписки, 39 тысяч оценённых документов и 3 230 записей с конфиденциальными сведениями. Кроме того, сайт указывает 180 баз данных и 2 290 документов в соответствующих категориях.

А ранее хакеры взломали электронную почту отделения ХДС в Хайльбронне и разослали около 6,5 тысячи мошеннических писем. Среди получателей оказался и Фридрих Мерц. Мошенники получили доступ к почтовому ящику управляющего делами местного отделения партии Бернда Зепбаха. От его имени они направили сообщения политикам, сотрудникам министерств и другим адресатам, в том числе связанным с вопросами безопасности. В письмах содержалось приглашение на мероприятие с участием известных гостей. Однако ссылка для ознакомления с подробностями оказалась фишинговой. Предположительно, таким способом злоумышленники рассчитывали получить доступ к конфиденциальной информации адресатов.