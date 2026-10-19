В Барнауле задержали хакера, подозреваемого во взломе базы данных Dodo Pizza

В Барнауле сотрудники МВД задержали предполагаемого участника хакерской группировки, получившей незаконный доступ к персональным данным клиентов одной из крупнейших сетей пиццерий. По версии следствия, злоумышленники использовали искусственный интеллект, чтобы значительно ускорить кибератаки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержание хакера, подозреваемого во взломе Dodo Pizza. Видео © Пресс-служба МВД РФ

«По предварительным данным, злоумышленник специализировался на целевых атаках с использованием фишинга и механизмов нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Используя виртуальные серверы, он получил неправомерный доступ к базе данных о заказах, адресах доставок и абонентских номерах клиентов», — рассказала Волк.

Полученную информацию подозреваемый, по данным полиции, незаконно хранил и использовал для публикаций в одном из мессенджеров. При этом атаки группировки отличались высокой скоростью и автоматизацией благодаря применению инструментов ИИ.

В МВД отметили, что новые технологии позволяли хакерам сокращать время подготовки и проведения взломов с нескольких недель до считаных часов. Задержанный, как утверждают правоохранители, был одним из основных участников преступной группы.

Операцию по его задержанию провели сотрудники Бюро специальных технических мероприятий МВД России совместно с полицейскими Алтайского края. В ведомстве считают, что это позволило предотвратить применение нового метода атак против информационных систем других компаний.

Следователи московского главка МВД возбудили уголовное дело по части 3 статьи 272.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное использование и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные. Подозреваемого отправили под домашний арест.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и программные средства, предположительно применявшиеся при взломах. Инфраструктуру группировки ликвидировали, однако расследование продолжается.

«В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на задержание соучастников и установление всех эпизодов противоправной деятельности», — добавила Ирина Волк.