Продали базу за $100 тысяч, но не успели потратить: Взломщиков базы Dodo Pizza вычислили по IP

Троих предполагаемых участников хакерской группы, причастной к атаке на Dodo Pizza, задержали. Выйти на них помогла ошибка одного из взломщиков: при обращении к похищенному массиву данных он раскрыл свой IP-адрес.

Как утверждает «База», группа состояла из четырёх человек, среди которых были граждане России, Казахстана и Белоруссии. Один из задержанных — 19-летний уроженец Барнаула Д. Фридман. Четвёртый предполагаемый участник остаётся на свободе.

По информации «Базы», Фридман сначала практиковался во взломе украинских сайтов, а затем переключился на российскую компанию. Отправной точкой стали опубликованные на GitHub учётные данные Dodo Pizza. Через связанные корпоративные системы участники группы, предположительно, получили доступ к облачным хранилищам и базам данных.

Канал приводит следующие оценки объёма похищенной информации:

3,7 ТБ данных и 33 миллиарда записей;

сведения о 862 миллионах заказов за 15 лет;

68 миллионов клиентских записей;

данные о 431 тысяче сотрудников;

171 миллион записей об адресах доставки.

По данным «Базы», массив продали в даркнете за 100 тысяч долларов. Деньги поступили на криптокошелёк, доступ к которому первоначально имели все четверо. После задержания Фридмана остальные участники, как утверждает канал, сменили пароли и закрыли ему доступ к кошельку. Вскоре задержали ещё двоих. По этой версии, сейчас доступ к средствам сохраняет только участник, оставшийся на свободе.

Dodo Pizza ранее подтверждала кибератаку на часть своей IT-инфраструктуры и сообщала о блокировке доступа злоумышленников. В компании уточняли, что могли быть затронуты отдельные данные клиентов и сотрудников, однако платёжные данные банковских карт не пострадали.

Ранее Life.ru рассказывал о задержании в Иордании предполагаемого участника группировки ShinyHunters, заявлявшей о краже данных сотрудников ФБР. По сведениям источников Reuters, задержанный помогал правоохранителям устанавливать личности других участников группы.