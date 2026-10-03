Reuters: В Иордании задержали предполагаемого участника взлома ФБР

В Иордании задержали хакера Саифа аль-Дина Хадера, которого связывают с группировкой ShinyHunters, заявившей о краже данных сотрудников ФБР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

По данным агентства, Хадера взяли под стражу во вторник. Обстоятельства задержания и место, где он сейчас находится, не раскрываются. В хакерской среде он предположительно известен под псевдонимом Rey.

Два источника Reuters утверждают, что задержанный сотрудничает с ФБР и правоохранительными органами других стран. Он помогает установить личности и местонахождение остальных участников группировки. Один из собеседников агентства рассказал, что Хадер показывает следователям содержимое своих электронных устройств и переписок, чтобы вывести их на предполагаемых сообщников.

ФБР не стало комментировать конкретно задержание Хадера, однако подтвердило продолжающееся расследование киберинцидента, связанного с ShinyHunters. В бюро заявили, что уже вместе с партнёрами добились задержания нескольких фигурантов дела.

Ранее ShinyHunters объявила, что получила данные практически обо всех сотрудниках ФБР. Анализ части массива, проведённый Reuters, показал наличие имён, домашних адресов, телефонов, дат рождения, номеров социального страхования и контактов родственников, а также медицинской и психиатрической информации. В документах также содержались сведения о работе отдельных сотрудников в подразделениях, связанных с контрразведкой, наблюдением и операциями против иностранных спецслужб.

После сообщений о взломе ФБР усилило давление на группировку. В конце сентября руководство киберподразделения бюро публично обратилось к участникам ShinyHunters, дав понять, что правоохранители намерены установить их личности. Вскоре сайт группировки в даркнете перестал работать.

До задержания Хадера в Нидерландах также был арестован предполагаемый участник расследования вокруг ShinyHunters Пепейн ван дер Стап. Глава ФБР Каш Патель после этого заявил, что силовики продолжают отрабатывать новые зацепки и допускают новые задержания.