Хакеры из Shiny Hunters похитили медицинские данные сотрудников ФБР

В распоряжении хакерской группировки Shiny Hunters оказались документы с конфиденциальными данными о медицинских и психиатрических обследованиях сотрудников и кандидатов ФБР. Об этом сообщает Reuters, изучивший переданные злоумышленниками файлы.

Shiny Hunters утверждает, что получила от двух до трёх терабайт информации после взлома связанных с бюро сервисов. ФБР масштаб предполагаемой утечки не подтвердило, однако заявило, что активно расследует сообщение о кибератаке.

Reuters удалось частично подтвердить подлинность нескольких из изученных документов. При этом агентство не смогло установить, насколько эти файлы отражают содержимое всего массива и существуют ли другие заявленные хакерами медицинские записи.

Основатель компании Nexasure AI и бывший сотрудник ФБР Эрик О'Нил считает, что утечка может создать серьёзные контрразведывательные риски. По его оценке, подобная информация способна представлять интерес для иностранных спецслужб.

Ранее хакерская группировка Shiny Hunters заявила о получении доступа к персональным данным сотрудников Федерального бюро расследований США. По словам представителей команды, им удалось похитить информацию не только действующих работников ведомства, но и бывших сотрудников и кандидатов на службу.