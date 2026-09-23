Хакеры заявили о краже данных всех сотрудников ФБР

Хакерская группировка ShinyHunters заявила о получении доступа к персональным данным сотрудников Федерального бюро расследований США. По словам представителей команды, им удалось похитить информацию не только действующих работников ведомства, но и бывших сотрудников и кандидатов на службу.

О взломе сообщило издание 404 Media со ссылкой на представителя группировки. Хакеры утверждают, что в их распоряжении оказались имена, домашние адреса, номера телефонов, сведения о родственниках сотрудников, а также другие персональные данные.

«Все данные ФББ были скомпрометированы, включая персональные данные и защищённую медицинскую информацию действующих и бывших сотрудников ФБР, а также всю информацию обо всех кандидатах. У нас гораздо больше данных, чем мы здесь заявляем», — говорится в сообщении ShinyHunters.

По версии группировки, получить доступ к информации удалось через уязвимость нулевого дня в платформе Oracle PeopleSoft. После этого злоумышленники якобы смогли проникнуть в облачную инфраструктуру AWS GovCloud и скачать массив данных объёмом от двух до трёх терабайт.

При этом хакеры заявили, что не требовали выкуп за украденные сведения. Представитель ShinyHunters утверждает, что целью атаки было давление на ведомство.

«Это не мотивировано финансовыми соображениями», — заявил участник группировки.

Также сообщается, что после атаки хакеры получили доступ к сайту вакансий ФБР и разместили там собственное сообщение. Официального подтверждения масштабной утечки от американского ведомства пока не поступало.

Ранее Life.ru писал, что хакеры опубликовали в даркнете данные британских политиков, военных и сотрудников оборонной сферы. Информация оказалась в открытом доступе после атаки на компанию, обслуживающую несколько аэропортов Великобритании. Среди раскрытых сведений были данные о поездках сотрудников госструктур и представителей силовых ведомств.