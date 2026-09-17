Хакеры потребовали у Revolut $3 млн за украденные данные клиентов

Хакерская группировка iamnotavillain потребовала от британского онлайн-банка Revolut выплатить $3 млн, пригрозив раскрыть данные клиентов. По информации Financial Times, злоумышленники заявили, что передадут похищенную информацию другим преступным группам, если требование не будет выполнено.

Атака затронула как минимум 680 клиентских аккаунтов. В распоряжении хакеров оказались персональные данные пользователей, включая даты рождения, адреса, номера телефонов, а также копии документов — паспортов и водительских удостоверений.

По данным издания, преступники дали компании 24 часа на выполнение своих требований. В противном случае они намерены распространить украденные сведения.

Предполагается, что получить доступ к информации злоумышленникам удалось после серии атак с использованием поддельных запросов от имени государственных органов Италии. Хакеры выдавали себя за сотрудников правоохранительных структур и на протяжении нескольких месяцев пытались получить сведения о счетах клиентов Revolut.

Также злоумышленники анализировали блокчейн-транзакции, чтобы находить аккаунты, связанные с крупными объёмами криптовалюты.

Revolut был основан в 2015 году предпринимателями Ником Сторонским и Владом Яценко. Компания работает более чем в 30 странах и обслуживает около 80 млн клиентов.

Ранее Life.ru писал, что хакеры начали маскировать атаки под запросы популярных нейросетей ChatGPT, DeepSeek и Claude. Специалисты обнаружили, что злоумышленники подменяют данные, по которым серверы распознают источники запросов, чтобы скрывать вредоносную активность. Такая схема позволяет атакам выглядеть как обычный трафик от известных ИИ-сервисов и усложняет их обнаружение.