Хакеры добрались до танкеров: По пути в США атаковали два судна

Не менее двух танкеров, направлявшихся в США, подверглись кибератакам во время прохода через Гибралтарский пролив в начале августа. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники и данные отслеживания судов.

Танкеры перевозили нефть и сжиженный природный газ. Вмешательство в интегрированные бортовые системы создавало риск остановки двигателя или потери управления, что могло привести к столкновению, взрыву или разливу топлива. Американские власти пока не установили, кто стоял за кибератаками. При этом в США опасаются, что такие инциденты могут открыть новый фронт на фоне конфликта с Ираном, а выбор места атаки способен указывать на попытку нарушить работу важнейшего морского узла — Гибралтарского пролива.

После прибытия танкеров в Мексиканский залив на их борт поднялась специализированная группа с участием агентов ФБР. Проверка проводилась для «обеспечения целостности операционных и информационных технологических систем судов после того, как стало известно о взломе сетей обоих судов». Одним из подвергшихся атаке танкеров, по данным Bloomberg, был VL Prosperity. Судно под управлением зарегистрированной в Либерии компании GMF GLV No 4 SA в конце июля приняло в Египте около 2 млн баррелей нефти и направилось через Средиземное море в США.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении пяти иранских нефтяных танкеров, о котором заявило Центральное командование ВС США. В CENTCOM называли эти действия ответом на атаки со стороны КСИР.