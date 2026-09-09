США заявили об уничтожении пяти иранских нефтяных танкеров

Ранее сообщалось, что американские военные нанесли удар по иранскому танкеру возле Джаска. После атаки экипаж покинул судно на спасательных шлюпках и направился к берегу. Незадолго до этого под удар попал ещё один иранский нефтяной танкер на якорной стоянке возле острова Харк. Агентство Tasnim возложило ответственность за атаку на вооружённые силы США. По предварительным сведениям, экипаж судна начал эвакуацию, а данных о пострадавших не поступало.