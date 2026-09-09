США заявили об уничтожении пяти иранских нефтяных танкеров
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Пять иранских нефтяных танкеров были уничтожены американскими силами 8 сентября, заявило Центральное командование Вооружённых сил США.
В СЕНТКОМ назвали операцию ответом на действия Корпуса стражей исламской революции. По утверждению командования, за последние два дня КСИР дважды атаковал корабли ВМС США баллистическими ракетами.
Названия танкеров, места ударов и сведения о судьбе экипажей в приведённом заявлении не уточняются.
Ранее сообщалось, что американские военные нанесли удар по иранскому танкеру возле Джаска. После атаки экипаж покинул судно на спасательных шлюпках и направился к берегу. Незадолго до этого под удар попал ещё один иранский нефтяной танкер на якорной стоянке возле острова Харк. Агентство Tasnim возложило ответственность за атаку на вооружённые силы США. По предварительным сведениям, экипаж судна начал эвакуацию, а данных о пострадавших не поступало.
До этого глава Пентагона Пит Хегсет пригрозил уничтожать нефтяные танкеры Ирана, если Тегеран продолжит атаковать американские военные корабли.
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