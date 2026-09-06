Хегсет пригрозил потопить весь нефтяной флот Ирана за атаки на корабли ВМС США

Глава Пентагона (Министерства войны) Пит Хегсет пригрозил уничтожать и топить нефтяные танкеры Ирана, если Тегеран продолжит наносить удары по кораблям ВМС США. Заявление прозвучало на фоне резкой эскалации в районе Ормузского пролива.

«Всё просто: если Иран будет стрелять по американским кораблям, мы уничтожим и потопим их нефтяные танкеры. Всё, что им нужно сделать, — не стрелять по ВМС США», — написал Хегсет.

Он также заявил, что иранский нефтяной флот находится в уязвимом положении. По оценке главы Пентагона, у Тегерана сейчас нет достаточных военно-морских и военно-воздушных сил, способных полноценно защитить эти суда.

Угроза последовала после того, как CENTCOM сообщил об ударах по трём иранским нефтяным танкерам. По версии американского командования, операция стала ответом на пуски баллистических ракет по авианосцу и эсминцу ВМС США. Американская сторона утверждает, что её корабли не получили повреждений и никто из военнослужащих не пострадал.

По данным CENTCOM, танкеры M/T Downy и M/T Stark 1 были выведены из строя, а M/T Kylo в Оманском заливе — уничтожен. После этого иранская сторона заявила об ударах по шести судам, включая три американских. Центральный штаб вооружённых сил Ирана «Хатам аль-Анбия» в ответ предупредил, что при продолжении атак и блокады иранских судов удары по американским военным кораблям могут стать «более серьёзными, чем прежде» и расшириться.