США атаковали второй иранский танкер у острова Джаск

Вооружённые силы США нанесли удар по танкеру у иранского острова Джаск, после чего экипаж покинул судно. Моряки на шлюпках направились к берегу. Об этом сообщила иранская государственная телерадиокомпания.

Данных о пострадавших и характере повреждений судна пока нет. Иранские СМИ также не уточняют название танкера и его груз.

По информации гостелерадиокомпании, после атаки экипаж перешёл в спасательные шлюпки. Моряки направились в сторону острова Джаск.

Ранее иранский нефтяной танкер попал под удар в районе якорной стоянки возле острова Харк. Агентство Tasnim утверждало, что ракету по судну выпустили вооружённые силы США. По предварительным сведениям, люди при атаке не пострадали, однако экипаж начал эвакуацию с танкера. Незадолго до этого поступала информация о взрывах в районе Харка, а также в городе Джаск.