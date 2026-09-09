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Опубликовано 8 сентября, 21:06

США атаковали второй иранский танкер у острова Джаск

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вооружённые силы США нанесли удар по танкеру у иранского острова Джаск, после чего экипаж покинул судно. Моряки на шлюпках направились к берегу. Об этом сообщила иранская государственная телерадиокомпания.

Данных о пострадавших и характере повреждений судна пока нет. Иранские СМИ также не уточняют название танкера и его груз.

По информации гостелерадиокомпании, после атаки экипаж перешёл в спасательные шлюпки. Моряки направились в сторону острова Джаск.

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Ранее иранский нефтяной танкер попал под удар в районе якорной стоянки возле острова Харк. Агентство Tasnim утверждало, что ракету по судну выпустили вооружённые силы США. По предварительным сведениям, люди при атаке не пострадали, однако экипаж начал эвакуацию с танкера. Незадолго до этого поступала информация о взрывах в районе Харка, а также в городе Джаск.

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Антон Голыбин
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