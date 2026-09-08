Иран заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-1

Американский беспилотник MQ-1 был уничтожен иранскими средствами противовоздушной обороны над югом страны. Об этом заявила пресс-служба армии Ирана.

Инцидент произошёл в районе города Бендер-Аббас. По версии иранских военных, американский аппарат вошёл в воздушное пространство республики. Цель удалось обнаружить и сопроводить средствами ПВО, после чего по ней был нанесён удар.

Ранее сообщалось, что испытание иранской противокорабельной ракеты прошло примерно за 48 часов до заявления секретаря Высшего совета национальной безопасности страны. Запуск впервые провели непосредственно над американским авианосцем. Речь шла о разновидности иранской противоэсминцевой ракеты.