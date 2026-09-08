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Опубликовано 8 сентября, 15:00

Иран заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Американский беспилотник MQ-1 был уничтожен иранскими средствами противовоздушной обороны над югом страны. Об этом заявила пресс-служба армии Ирана.

Инцидент произошёл в районе города Бендер-Аббас. По версии иранских военных, американский аппарат вошёл в воздушное пространство республики. Цель удалось обнаружить и сопроводить средствами ПВО, после чего по ней был нанесён удар.

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Ранее сообщалось, что испытание иранской противокорабельной ракеты прошло примерно за 48 часов до заявления секретаря Высшего совета национальной безопасности страны. Запуск впервые провели непосредственно над американским авианосцем. Речь шла о разновидности иранской противоэсминцевой ракеты.

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Милена Скрипальщикова
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