Сапёры вышли ночью: США четыре месяца тайно чистили Ормузский пролив от мин

Четыре месяца американские военные втайне проводили операцию по разминированию Ормузского пролива. Сапёры работали преимущественно по ночам, чтобы обезопасить маршрут для прохода судов. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

К секретной операции привлекли военнослужащих американского спецназа. Для поиска и уничтожения мин также использовались роботизированные катера и специальные подводные аппараты. Основные работы проходили в тёмное время суток. Небольшие группы сапёров передвигались по проливу на надувных лодках, обнаруживали взрывные устройства и закладывали на них заряд для последующего уничтожения.

Безопасность судоходства стала главной целью операции. Американские военные стремились расчистить стратегически важный водный маршрут и снизить угрозу для проходящих по нему кораблей. В ходе четырёхмесячной операции никто из задействованных военнослужащих не погиб. Общее число обнаруженных и уничтоженных мин издание не приводит.

Ранее инцидент с американским беспилотным аппаратом произошёл в районе Ормузского пролива. Иранские военные утверждают, что аппарат попытался войти в охраняемую зону пролива. После этого, по версии КСИР, по беспилотнику была нанесена атака.