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Опубликовано 6 сентября, 23:24

Иран испытал противокорабельную ракету над американским авианосцем

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Иран впервые провёл испытание разновидности противокорабельной ракеты непосредственно над американским авианосцем. Об этом, ссылаясь на секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи, сообщил телеканал Press TV.

По словам Резаи, испытание состоялось 48 часов назад. Речь, как уточняет иранский телеканал, идёт об иранской противоэсминцевой ракете.

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Артём Гапоненко
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