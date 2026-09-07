Иран испытал противокорабельную ракету над американским авианосцем

Иран впервые провёл испытание разновидности противокорабельной ракеты непосредственно над американским авианосцем. Об этом, ссылаясь на секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи, сообщил телеканал Press TV.

По словам Резаи, испытание состоялось 48 часов назад. Речь, как уточняет иранский телеканал, идёт об иранской противоэсминцевой ракете.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаках на шесть судов в Ормузском проливе, включая три американских судна и три нефтяных танкера. Удары были нанесены по кораблям, которые якобы двигались по несанкционированным маршрутам.