«Ближневосточная ловушка»: Американист раскрыл причины краха рейтинга Трампа

Рекордно низкие рейтинги президента США Дональда Трампа связаны с тяжёлым экономическим состоянием страны, вызванным войной в Иране, заявил политолог Малек Дудаков. По его словам, конфликт привёл к взлёту цен на топливо и серьёзно разогнал инфляцию, что бьёт по карману простых американцев.

Впереди ожидается повышение ключевой ставки ФРС, что сделает кредиты и ипотеку ещё дороже. Две трети американцев негативно воспринимают действия Трампа в Иране и выступают за немедленное перемирие без предварительных условий. А пока что Республиканская партия рискует проиграть на выборах и потерять обе палаты конгресса.

«Человек сам оказался в этой ближневосточной ловушке и теперь никак из неё не может выбраться», — отметил собеседник «Газеты.ru».

В случае проигрыша следующий год станет для Трампа ещё более сложным. Ему придётся отбиваться от расследований и попыток объявить импичмент со стороны демократов в конгрессе, резюмировал американист.

Тем временем Дональд Трамп оказался в центре внимания из-за своего внешнего вида. На этот раз пользователи обсуждают более тёмный оттенок волос и изменившуюся укладку политика.