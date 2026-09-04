Трамп заявил о стремлении завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится к окончанию украинского конфликта. В интервью телеканалу GB News он подчеркнул, что не заинтересован в его продолжении.

«Я просто хочу, чтобы это закончилось», — сказал республиканец.

Американский лидер также поделился, почему добиться урегулирования пока не удаётся. Он указал на неприязнь между президентом России Владимиром Путиным и главарём киевского руководства Владимиром Зеленским, из-за которой, как считает глава Белого дома, организовать их прямую встречу крайне сложно. Он также вновь заявил, что нынешнего конфликта могло не быть, если бы он победил на выборах 2020 года.

Ранее Дональд Трамп заявил, что ему пока не приходилось обсуждать или прорабатывать вопрос о приглашении президента России Владимира Путина на декабрьский саммит Группы двадцати, принимающей страной которого являются США. Общаясь с журналистами, американский президент отметил, что участие российского лидера в саммите G20 могло бы принести большую пользу.