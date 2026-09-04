Законопроект об «адских санкциях» против России застопорился в Конгрессе США

Законопроект об ужесточении санкций против России столкнулся с сопротивлением в Палате представителей США и может быть отложен как минимум до ноябрьских выборов. Об этом передаёт Bloomberg.

Документ ранее получил широкую поддержку в сенате: за него проголосовало 86 сенаторов. Законопроект предусматривает новые ограничения против России и возможность введения повышенных тарифов для стран, которые продолжают закупать российские энергоносители.

Однако в Палате представителей часть законодателей выступила против инициативы. Их опасения связаны с тем, что документ может расширить полномочия президента США Дональда Трампа в вопросах введения тарифов и санкций.

«Законопроект о санкциях против России, подавляющим большинством голосов принятый сенатом всего месяц назад, сталкивается с растущим сопротивлением в Палате представителей США и, вероятно, будет приостановлен как минимум до ноябрьских выборов», — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что в Палате представителей США пока нет единой позиции по законопроекту, предусматривающему ужесточение санкций против России. Лидер демократического меньшинства Хаким Джеффрис заявил, что ряд его однопартийцев выступает против документа из-за опасений относительно расширения полномочий администрации Дональда Трампа.