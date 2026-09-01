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Регион
Опубликовано 1 сентября, 02:41

Закон об ужесточении санкций против РФ столкнулся с оппозицией демократов в Конгрессе

Лидер демократов в Конгрессе заявил о разногласиях по проекту санкций против РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Just dance

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Just dance

В Палате представителей США пока нет единой позиции по законопроекту, предусматривающему ужесточение санкций против России. Лидер демократического меньшинства Хаким Джеффрис заявил, что ряд его однопартийцев выступает против документа из-за опасений относительно расширения полномочий администрации Дональда Трампа.

В частности, против законопроекта, по словам Джеффриса, решительно возражали Ричард Нил и Грегори Микс. Они считают, что предложенные меры могут предоставить президенту дополнительные возможности для введения пошлин и санкций. Демократы опасаются, что Трамп и его администрация способны злоупотребить такими полномочиями.

Сам Джеффрис признался, что пока не успел детально изучить документ и также испытывает серьёзные сомнения относительно его положений. Он сообщил, что демократы намерены обсудить законопроект в начале недели.

При этом лидер меньшинства подчеркнул, что разногласия по документу не означают отказа демократов от поддержки Украины.

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Вопрос о масштабных санкциях против России может решиться уже в сентябре. На это рассчитывает один из его авторов, сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Законопроект предусматривает санкции против высокопоставленных российских чиновников, а также предоставляет президенту США Дональду Трампу право вводить пошлины до 100% в отношении крупнейших покупателей российских нефти и газа. В их числе — Китай и Индия.

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Артём Гапоненко
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