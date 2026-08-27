В США снова грозят «адскими санкциями», которые станут «кувалдой» против России

Палата представителей США может уже в сентябре одобрить законопроект о масштабных санкциях против России. На это рассчитывает один из его авторов, сенатор-демократ Ричард Блюменталь, сообщает Reuters.

«Закон о санкциях против России — это кувалда», — заявил политик на пресс-конференции во время визита в Киев.

Законопроект предусматривает санкции против высокопоставленных российских чиновников, а также предоставляет президенту США Дональду Трампу право вводить пошлины до 100% в отношении крупнейших покупателей российских нефти и газа. В их числе — Китай и Индия.

По словам Блюменталя, документ пользуется серьёзной поддержкой республиканцев в Палате представителей. При этом часть демократов опасается слишком широких полномочий Трампа по введению дополнительных тарифов. Сенатор утверждает, что европейских союзников США предполагается вывести из-под действия таких пошлин.

Ранее Life.ru писал, что Блюменталь уже прогнозировал скорое принятие нового пакета санкций против России. Тогда сенатор рассчитывал, что законопроект удастся провести через Конгресс ещё до августа, однако рассмотрение документа затянулось. В итоге законопроект прошёл первоначальное голосование в Сенате в июле. Блюменталь также рассказал, что во время поездки в Киев попросил Владимира Зеленского убедить членов Палаты представителей поддержать документ.