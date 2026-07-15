Сенатор США заявил о скором принятии новых санкций против РФ

Новый пакет ограничений против России в США может пройти через Конгресс уже в ближайшие недели. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что законопроект с жёсткими мерами способен получить одобрение до августа.

Американские законодатели во вторник представили обновлённую версию документа. В нём предусматривается введение вторичных пошлин до 100% для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа.

«Белый дом действительно поддерживает законопроект, и я полагаю, что он может быть принят до августа», – заявил Блюменталь журналистам.

По словам сенатора, инициатива получила поддержку администрации президента США. При этом окончательное решение будет зависеть от дальнейшего рассмотрения документа в Конгрессе.

Новые ограничения предполагают усиление давления на покупателей российских энергоносителей. В Москве неоднократно заявляли, что санкционная политика Запада не достигла заявленных целей и привела к обратным последствиям для самих инициаторов ограничений.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп допустил расширение антироссийского санкционного законопроекта за счёт Ирана и «Хезболлы». Американский лидер рассказал об этом во время встречи с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди.