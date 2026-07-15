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14 июля, 23:33

Закон Грэма* даст Трампу право штрафовать Китай и Индию за нефть из РФ

Дональд Трамп и Линдси Грэм*. Обложка © X / Lindsey Graham

Дональд Трамп и Линдси Грэм*. Обложка © X / Lindsey Graham

Законопроект покойного сенатора Линдси Грэма* в первую очередь нацелен на Китай и Индию. Инициатива даcт президенту США Дональду Трампу право вводить таможенные пошлины до 100 процентов против этих государств. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники раскрыла детали документа.

«Законопроект <...> будет направлен против пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа, причём Китай и Индия возглавляют этот список», — пишет издание.

Источники утверждают, что американский лидер введёт такие сборы против конкретных стран и частных лиц. Эти субъекты помогают продавать российские энергоносители.

Издание добавляет, что документ включает пакет санкций. Ограничения затронут российский оборонно-промышленный комплекс, финансовый сектор и энергетику. Собеседники газеты также отметили удар по так называемому теневому флоту РФ.

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Ранее Дональд Трамп сообщил, что законопроект Грэма* о санкциях против России сейчас изучают в администрации США. Американский лидер допустил, что список ограничений можно расширить. Например, включить в текст рестрикции против Ирана и ливанского движения «Хезболла».

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*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Лия Мурадьян
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