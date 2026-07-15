Закон Грэма* даст Трампу право штрафовать Китай и Индию за нефть из РФ

Законопроект покойного сенатора Линдси Грэма* в первую очередь нацелен на Китай и Индию. Инициатива даcт президенту США Дональду Трампу право вводить таможенные пошлины до 100 процентов против этих государств. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники раскрыла детали документа.

«Законопроект <...> будет направлен против пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа, причём Китай и Индия возглавляют этот список», — пишет издание.

Источники утверждают, что американский лидер введёт такие сборы против конкретных стран и частных лиц. Эти субъекты помогают продавать российские энергоносители.

Издание добавляет, что документ включает пакет санкций. Ограничения затронут российский оборонно-промышленный комплекс, финансовый сектор и энергетику. Собеседники газеты также отметили удар по так называемому теневому флоту РФ.

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