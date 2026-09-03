США ввели санкции против внука Рауля Кастро и кубинских компаний

США ввели санкции против Фиделя Эрнесто Кастро Калиса — внука бывшего руководителя Кубы Рауля Кастро. Об этом говорится в заявлении американского Минфина.

Ограничения также затронули несколько кубинских организаций, включая структуры, связанные с внешней торговлей, добычей природных ресурсов и энергетическим сектором.

В американском ведомстве заявили, что включённые в список лица и компании связаны с деятельностью, которую Вашингтон рассматривает как угрозу национальной безопасности США.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил США в усилении давления на республику, заявив, что агрессия Вашингтона непрерывна и усиливается перед лицом их бессилия. По его словам, каждый новый шаг США направлен на то, чтобы лишить страну базовых возможностей для выживания.