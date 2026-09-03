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Опубликовано 3 сентября, 16:41

США ввели санкции против внука Рауля Кастро и кубинских компаний

Обложка © ТАСС / Vladimir Molina / Zuma

Обложка © ТАСС / Vladimir Molina / Zuma

США ввели санкции против Фиделя Эрнесто Кастро Калиса — внука бывшего руководителя Кубы Рауля Кастро. Об этом говорится в заявлении американского Минфина.

Ограничения также затронули несколько кубинских организаций, включая структуры, связанные с внешней торговлей, добычей природных ресурсов и энергетическим сектором.

В американском ведомстве заявили, что включённые в список лица и компании связаны с деятельностью, которую Вашингтон рассматривает как угрозу национальной безопасности США.

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Наталья Демьянова
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