Президент Диас-Канель обвинил США в усилении давления на Кубу

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил об усилении американского давления на республику на фоне новых санкций Вашингтона против кубинских компаний. Как написал кубинский лидер в соцсети X, агрессия США не ослабевает и нарастает, поскольку Соединённые Штаты так и не смогли добиться поражения Кубы.

«Агрессия США против Кубы непрерывна и усиливается перед лицом их бессилия увидеть нас побеждёнными», – заявил Диас-Канель.

По его словам, каждый новый шаг Вашингтона направлен на то, чтобы лишить страну возможности удовлетворять базовые потребности населения. В качестве целей атак он назвал источники доходов, доступ к финансовым механизмам, поставки топлива и передачу технологий.

«Правительство США считает, что ни одна страна не может функционировать и выживать в условиях такой безжалостной войны. Результат конкретен и жесток, в этом нет сомнений; но они удивлены нашей способностью сопротивляться и созидать», – заключил кубинский лидер.

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп допустил возможность проведения в отношении Кубы операции, схожей с венесуэльским сценарием. На прямой вопрос журналистов о возможности аналогичных действий против Гаваны американский лидер ответил коротко: «Это возможно». Это заявление прозвучало на фоне ужесточения санкционной политики Вашингтона в отношении Кубы.